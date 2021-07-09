Общество

В Псковском районе просят остановить рост кладбища в сторону деревни Крякуша

Жительница Псковского района просит остановить рост кладбища в сторону деревни Крякуша. Свою жалобу она опубликовала на сайте губернатора Псковской области.

«Прошу остановить рост кладбища в сторону деревни. Знаки, установленные руководством Карамышевской волости, не помогают. Выкопанная канава тоже не дала результата. Крайний дом в деревне скоро будет на территории захоронений. На данный момент кладбище продолжает рост», - написала женщина.

Она попросила выделить средства на разравнивание площадки с противоположной стороны кладбища.

Ответственным за реагирование на данную жалобу назначили главу района Наталью Федорову.