Общество

В Псковской области назван район-аутсайдер по темпам вакцинации от COVID-19

Самые низкие в Псковской области темпы вакцинации от коронавируса зафиксированы в Красногородском районе. Первый компонент прививки здесь поставили всего 634 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

ЦУР Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению разработали карту вакцинированных от коронавируса жителей. На ней отражена динамика количества привитого населения. Карта будет обновляться два раза в неделю.

В лидерах вакцинации по-прежнему Псковский и Себежский районы. В Псковском районе привилось 15,16% от населения, в Себежском – 14,68%. В Пскове первый компонент прививки поставили более 29 тысяч человек, в Великих Луках – более 11 тысяч.

Кроме того, по сообщению ЦУР, 8 июля в Псковской области установился рекорд по количеству вакцинированных от ковида – за прошедший день прививку первым компонентом поставили более 3 600 человек.

Также ЦУР совместно с региональным комитетом по здравоохранению разработали и карту пунктов вакцинации, где можно найти адрес, время работы пункта в каждом районе.