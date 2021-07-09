Общество

Супруги с 66-летним стажем получили медаль от главы Псковского района

Василий и Евгения Ефимовы из деревни Селюгино Псковского района в День семьи, любви и верности получили награду «За любовь и верность» от главы района Натальи Федоровой.

«Всю жизнь супруги Ефимовы, прожившие в совместном браке почти 66 лет, живут на территории Ядровской волости. Василий Ефимович, чтобы в семье был достаток, всегда брался за любую работу, в совхозе "Стремутка" был звеньевым, а кроме этого, плел корзины из лозы, помогал в строительстве домов. Евгения Федоровна также всю жизнь отработала в совхозе», - рассказали Псковской Ленте Новостей в администрации района.

У Василия Ефимовича и Евгении Федоровны две дочери, которые работают и живут в Псковском районе, трое внуков и пятеро правнуков. Долгожители до сих пор занимаются приусадебным участком, прививают правнукам любовь к земле и своей долгой историей совместной жизни показывают пример любви и уважения не только родным, но и своим односельчанам.

Медаль «За любовь и верность» семье Ефимовых вручила глава Псковского района Наталья Федорова. Она уже второй раз за год навестила супругов (в первый раз - по случаю их 90-летия).

Глава Псковского района Наталья Федорова, глава Ядровской волости Олег Смирнов и руководитель районного отдела соцзащиты населения Марина Сафонова от всего сердца поздравили Василия и Евгению Ефимовых с почетной наградой, пожелали им крепкого здоровья, бодрости духа, любви и семейного благополучия на долгие годы. Для поднятия награжденным праздничного настроения артистка Соловьевского дома культуры Людмила Карпова из Соловьевского исполнила им несколько песен о любви.