Общество

«Парниковый котел» на территории Европейской России продержится до 12 дней

«Парниковый котел» на территории Европейской России продержится до 12 дней, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Уже пятые сутки над просторами Европейской России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения, поменявший свою "прописку" на запад Среднерусской равнины, - отметили синоптики. - В результате с неба не упало ни капли дождевой воды, стоит томительный зной, а сильный жар от раскаленного солнцем воздуха каждый день знаменуется десятками температурных рекордов. Казалось бы, что время жизни антициклона вышло, но, увы, это не так».

Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы. «И даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. Внутри этого "блокинга" атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запада России через Арктику и сваливаясь в меридиональном направлении на восток европейской части страны, напоминая барическую подкову. И такая конфигурация изогипс сохранится еще 5-6 суток», - сказали синоптики.

Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя, подчеркнули в «Фобосе». «Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более – единичные случаи», - говорится в сообщении.

По долгосрочным прогнозам, во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные. В общей сложности выпадет всего около 50% от положенной нормы, или примерно 17-22 мм осадков.

«Таким образом, июль-2021 впишет себя в метеоисторию как один из самых засушливых за последние 55 лет, и может войти в пятерку рекордсменов, уступая лишь самым катастрофическим засухам 1972 и 2010 годов, а также 1997 и 2014 годам. Такая засуха в среднем случается не чаще 1 раза в 8-10 лет», - добавили в «Фобосе».