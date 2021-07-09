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Общество

Шумными компаниями на берегу реки Великой в Пскове займутся полицейские

09.07.2021 17:33|ПсковКомментариев: 1

Компаниями, которые нарушают тишину в ночное время на берегу реки Великой в Пскове, займутся полицейские. Об этом сообщается на сайте губернатора Псковской области.

«Мы проживаем рядом с рекой Великой. С наступлением лета ежедневно после 22.00 на берегу реки собираются компании на автомобилях и на повышенной громкости слушают музыку. Этим они нарушают тишину и покой рядом живущих граждан. Возникает вопрос, почему набережные в центре города не патрулируются уполномоченным органом, а если патрулируются, то почему ежедневные нарушения тишины продолжаются?» - поинтересовалась псковичка.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков ответил, что эту информацию довели до УМВД России по городу Пскову для принятия соответствующих мер.

Теги: #псков #река Великая #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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