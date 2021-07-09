Общество

В Великих Луках на амбулаторном лечении находятся 163 больных коронавирусом

Динамика распространения коронавируса в Великих Луках продолжает держаться на высоком, достаточно тревожном уровне, сказал в своем еженедельном видеообращении глава города Николай Козловский. Видео опубликовано в группе городской администрации «ВКонтакте».

«Количество заболевших нарастает с каждым днем. За последнюю неделю прирост пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составил 105 человек. На амбулаторном лечении с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" находятся 163 человека. 236 жителей нашего города находятся под медицинским наблюдением по контакту. В великолукском филиале Псковской инфекционной больницы лимит по койко-местам все также превышен», - рассказал глава города.

Глава города отметил, что с 3 июля с целью снижения рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции отделения неврологии и пульмонологии Великолукской межрайонной больницы, расположенные по адресу Больничная, дом 8, вновь были перепрофилированы в отделения для пациентов с неуточненным ковидным статусом.

«Уважаемые великолучане, ситуация складывается напряженная, и переломить ее можно только единственным способом - массово вакцинироваться», - заключил Николай Козловский.

Глава города поблагодарил каждого, кто уже сделал прививку. По его словам, за прошедшую неделю в Великих Луках существенно увеличились темпы вакцинации — в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. По состоянию на утро 7 июля в городе вакцинированы первым компонентом 10 361 человек, а 6 532 полностью завершили вакцинацию.

«Такую динамику нужно поддерживать и дальше. Чем выше доля привившихся, тем больше жизней будет спасено», - добавил глава города.