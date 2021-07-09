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Общество

Псковичам рекомендовали не пить пиво в жару

09.07.2021 22:43|ПсковКомментариев: 0

Жителям Псковской области рекомендовали не употреблять пиво и другие алкогольные напитки в жару. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию).

«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что для снижения температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически пить воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами (80-100 мл), «подолгу задерживая ее во рту».

В помещении рекомендуется обеспечить проветривание – приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.

«Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и тому подобное). Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, нужно закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени», - сказали в пресс-службе.

Поездки на личном и общественном транспорте рекомендовали ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового пребывания людей необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

«Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов и выше. В то же время температура воды составляет +22, +26. Таким образом перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Если после длительного нахождения на берегу, вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста», - резюмировали в ведомстве.

Теги: #МЧС #жара
Источник: Псковская Лента Новостей
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