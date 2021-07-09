Общество

«Акценты» Донецкого: Ковидные антирекорды, случай Явлинского и туристический позор в Пскове

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Всадник по имени «Смерть». Третья волна пандемии коронавируса ставит очередные антирекорды в России.

«Эх, яблочко, куда ж ты котишься?». Основатель партии «Яблоко» публично открестился от своих избирателей.

«Стыдно за город». Авторы информационных стендов перепутали мосты в Пскове и Великом Новгороде.

На этой неделе ковид в России ставил печальные антирекорды: несколько дней подряд число умерших от коронавируса в стране превышало 700 человек в сутки. Это максимальный показатель смертности почти за всё время пандемии. Общее же количество жертв эпидемии по этим подсчетам приближается уже к 141 000. При этом темпы заболеваемости остаются примерно на том же уровне: плюс-минус двадцать пять тысяч новых зараженных.

Лидирует Москва, затем следует Санкт-Петербург, в котором с начала следующей недели запрещены спортивные соревнования в присутствии зрителей. В столице, несмотря на статистику, власти, напротив, считают, что ситуация постепенно стабилизируется, и в новых ограничительных мерах нет необходимости. С четверга в Москве открылись для посетителей детские и спортивные площадки, а летние веранды ресторанов смогут обслуживать посетителей без специальных цифровых кодов до 1-го августа.

У нас, в Псковской области, динамика распространения коронавируса продолжает расти. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Ведерников, за месяц ежесуточное число новых случаев утроилось. Каждый день умирает от трех до пяти человек. Продолжается массовая вакцинация. Только за вчерашний день первым компонентом вакцины привились 3600 человек. На сегодня это тоже рекорд, но без приставки «анти». В целом в регионе первую прививку получили свыше 97 тысяч человека. Оба компонента – почти 66 тысяч. При этом доля свободного коронавирусного коечного фонда составляет всего 8%, и по этой причине с понедельника перепрофилируют под больных ковидом Псковскую межрайонную больницу.

На этом тревожном и траурном фоне большой резонанс вызвали видеообращения к народу иерархов РПЦ. Среди других, свое выступление на видео записал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). В субботу он обратился к пастве на тему вакцинации от коронавируса. По сути это целая лекция по проблемам российской вакцины, изложенная с православных позиций, то есть с рассуждениями о замыслах Антихриста и библейскими цитатами из высказываний отцов Церкви. Рекомендую прочитать этот текст даже атеистам.

Коснулся отец Тихон и некогда популярной темы так называемых «наночипов», которые якобы вводятся в организм вместе с вакциной. Цитирую владыку: «Ответственность — это очень важно. Люди, которые безответственно распространяют подобные измышления и слухи, больше всего напоминают мне настоящих агентов влияния, которые работают не на благо народа Божия, не на благо русского народа, а просто на врага. Они делают все, чтобы смерть и болезни распространялись и распространялись по нашей земле. Понятно, они скажут: «мы этого не хотим». Но по делам их узнаете их. Я, как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную Богом мне паству, конечно же, безусловно благословляю прислушаться ко всем рекомендациям Государственной санитарной службы России и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни — ковида».

Как видим, позиция Псковской епархии однозначная: на Бога надейся, а сам не плошай, то есть беги на прививочный пункт и получай прививку с благословления архиерея.

К другим темам. Чуть больше двух месяцев остается до дня выборов. Для тех, кто в жару, быть может, забыл, напомню: в сентябре у нас выборы в Госдуму и в Псковское областное Собрание, - как обычно, по партийным спискам и по одномандатным округам. И почти все партии определились с кандидатами.

Сегодня вечером региональная конференция псковского «Яблока» должна выдать свою порцию кандидатов. В воскресенье ночью съезд федерального «Яблока» поддержал выдвижение в Госдуму по округам двух псковичей - лидера регионального отделения Льва Шлосберга (он пойдет по Ховринскому округу столицы) и врача станции скорой помощи Артура Гайдука, который пойдет по 148-му одномандатному округу (Псковская область).

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Конкурентами Гайдука, помимо прочих, станут председатель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (его кандидатуру тоже утвердили в Москве) и жириновец Антон Минаков, который одновременно попытает счастья и в Псковский парламент по одномандатному округу №3, где будет конкурировать с нынешним сити-менеджером Пскова, единороссом Александром Братчиковым. То есть постепенно интрига на региональном уровне закручивается довольно интересная.

А вот на федеральном уровне ситуация – парадоксальная, назовем ее так, обусловленная особенностями политического момента жаркого лета 2021 года. Во-первых, в телеграм-каналах распространяется как бы «конфиденциальная» информация о том, что лидер «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов якобы намерен «слить» выборы в Госдуму-2021. Якобы он дал предвыборному штабу партии установку «не вести агрессивную и яркую кампанию».

Все дело в договоренностях, которых достиг Миронов с Кремлем. «Нам нужно не мешать «Единой России», цель – просто пройти в парламент, набрав 7,1-7,3%. И все», — якобы свидетельствуют инсайдеры». Так это, или не так, проверить, конечно, нельзя, но сейчас эту информацию активно постят в соцсетях главные конкуренты «СР -ЗП» коммунисты, в частности, персек Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Во-вторых, по повестке выборов высказался неформальный лидер демократической партии «Яблоко» мастодонт Григорий Явлинский, который, по существу, открестился от собственных избирателей. Подобное в истории политологии случается нечасто, если вообще ни уникальный случай. О чем речь? Выступая в эфире онлайн-канала «Дождь», Григорий Алексеевич, в частности, сказал, цитирую: «Повторяю ещё раз: у нас принципиально другая политика. Я хочу сказать всем: мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать, мы никогда не будем проводить его политику».

Телеведущий Антон Желнов попытался вставить реплику: «Григорий Алексеевич, подождите…». А Явлинский вдруг загундосил в своей характерной манере: «Нет, не подожду, дослушайте. Вы же спрашиваете, дослушайте теперь. Что же вы, слушать не можете. Значит, мы не будем проводить эту политику, и людей, представляющих это направление, мы в свои списки не включаем. <…> Мы же не трамвай по доставке, мы же не такси: «Подъезжайте, довезите нас, куда нужно». Нет, потому что мы считаем, что эта политика вредная для страны и опасная», - резюмировал Явлинский, в очередной раз дав свою крайне нелицеприятную оценку политической деятельности «берлинского пациента», который как раз сейчас парится вовсе не в больничке, а на нарах колонии общего режима.

И вот это-то заявление Явлинского и вызвало шквал критики в либеральных рядах. Тут уже кто только ни прошелся по судьбе окончательно сгнившего, по мнению критиков, «Яблока», но дело даже не в списках, а в том, что Явлинский заявил, что ему и голоса сторонников Навального, оказывается, не нужны! Это реально что-то экстраординарное. Во всем мире партии пытаются перетянуть как можно больше сторонников на свою сторону, откусить кусочек электората у конкурентов, а тут лидер партии заявляет: «Нам голоса сторонников не нужны».

Так или иначе, в сложной ситуации оказались многие региональные отделения партии, в том числе и псковское со Львом Шлосбергом. Вспомним протестный январь-февраль этого года, когда люди, пусть их было и не так много, вышли на улицы, в том числе и в Пскове. Как раз Лев Шлосберг попытался тогда оседлать и возглавить этот полустихийный протест, путешествовал до «Мамы Ромы» и обратно. Еще раньше, в предыдущую кампанию, Шлосберг работал коммуникатором между яблочниками, навальнистами и другими либералами. Он был уверен, что его ставка на навальнистов должна была сработать в сентябре. И вдруг Явлинский отмачивает такое: де, «никакие голоса навальнистов нам не нужны. Обойдемся!». И что теперь прикажете делать Шлосбергу?

В среду он проводил свой очередной стрим на ЮТУБе, и выглядел весьма бледно, вертелся, как уж на сковородке. Потому что зрители задавали ему прямой вопрос: «Как же так?». А Шлосберг все ссылался на какие-то партийные бумажки, некий абзац номер N, но… что остается делать в такой ситуации? Только заниматься демагогией и заговаривать зубы. Но заговаривать зубы уже не получается, и тут же делаются очевидными те самые пресловутые договоренности с Кремлем, о которых давно талдычит во всех эфирах наш оракул профессор Соловей.

Жесткая критика Навального и демонстративный отказ от избирателей-навальнистов, по моему мнению, свидетельствует об одном: Явлинский заручился поддержкой Кремля на 3% федерального финансирования партии, в случае, если, конечно, «Яблоко» эти три процента наберет. Как при этом можно отказываться от энного количества потенциальных голосов, - опять же, парадокс! Не для средних умов информация. Но вот такая она, подковерная избирательная кампания-2021.

Тот же профессор Соловей полагает, что Явлинского в очередной раз обманут, и никакие 3% его «Яблоко» не получит. Многие ждут эпического яблочного провала. Остается надежда, что Явлинский все верно просчитал, и его партию не кинут. А вот в глаза избирателей яблочникам смотреть теперь будет как-то затруднительно, стыдновато. Шлосберг и Ко ведь чем всегда отличались? Тезисом: «Да, политика – грязное дело, но вот мы исключение: мы остаемся белыми и пушистыми, чуваками в белых одеждах».

А теперь? Как такое заявишь? Обсмеют, подвергнут обструкции, скажут: «Да на «Яблоке» клейма ставить негде». Вот как решит по-настоящему либеральный избиратель.

И я завершаю. Псков опять вляпался в небольшой, но довольно обидный туристический скандал. Можно было бы считать этот случай досадным конфузом, если бы всё не отвечало некому тренду развития туристической отрасли в регионе. Очень уж у нас привыкли всё делать на «Отвались!». Тут должен был прозвучать более аутентичный матерный глагол, но не прозвучит, поскольку батюшка Роскомнадзор не велит. А вот делать страшную позорную халтуру на «Отвались!» у нас никто не запрещает.

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История такая. Некая псковичка заметила на информационном стенде внутри Кремля прямо-таки вопиющую, возмутительную ошибку. О чем и не преминула написать в Фейсбуке, в группе «Контроль. Псков». На стенде была напечатана информация о мосте имени Александра Невского в Пскове, только вот изображенный на картинке мост не из Пскова на реке Великой, а из Новгорода Великого. Ребята, делавшие стенд, как видно, скопипастили иллюстрацию из интернета, а что там за мост нарисован, из Пскова или Новгорода? Да какая разница? Кто поймет, увидит, разберет? Ан нет! Увидели. Как написала псковичка в своем посте: «…заказчики и создатели этих стендов либо не псковичи, либо им все равно, какие картинки лепить в качестве иллюстраций. Хочется у них спросить — каким образом мост Александра Невского в Новгороде относится к Пскову? Стыдно за город», - написала она.

Надо сказать, что некомпетентность и непрофессионализм в изготовлении всякого рода монументов и наглядной агитации – это довольно распространенное явление: то у нас в руки конструктору Калашникову вручат какой-то не тот автомат, то императору Александру Третьему на мундир звезду Давида повесят вместо восьмиконечной звезды, то на плакатах к Дню Победы вместо советских танков немецкие намалюют, то еще какой скандал, он же конфуз.

Так и живем, в вялотекущей халтуре. Вот и тут, видно, такие же ребята-халтурщики работали. В Новгороде Великом мост, в Пскове на Великой, - так какая разница? Главное, - мост. Ну, ладно халтурщики. Их-то понять еще можно. А вот чем смотрели и думали заказчики этого безобразия? На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий