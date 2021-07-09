Общество

Держаться в тени и пить как можно больше жидкости посоветовал псковичам губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное обращение к жителям региона. Видео размещено в инстаграм-аккаунте политика. Значительная часть выступления посвящена вопросам распространения коронавируса и вакцинации.

Михаил Ведерников напомнил, что эпидситуация продолжает ухудшаться. «Скорее всего, мы подходим к пику распространения заболевания», - сказал губернатор. По его словам, со следующей недели под борьбу с COVID-19 будет перепрофилирована Псковская межрайонная больница.

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Губернатор призвал жителей региона беречь свое здоровье, соблюдать все основные меры предосторожности. «Еще раз. Это маски, дезинфекция, социальная дистанция», - напомнил глава области.

«На этой неделе к списку стоит добавить два дополнительных пункта. Держаться в тени и пить как можно больше жидкости. В Псковской области снова установилась исключительно жаркая погода — свыше тридцати градусов. Поговорите со своими бабушками, дедушками, с родителями. Если они сейчас находятся на даче или живут в деревне пусть хотя бы несколько дней по минимуму работают в огороде и в саду. Система здравоохранения Псковской области перегружена. Сейчас не лучшее время рисковать здоровьем», - сказал губернатор.

Он вновь призвал жителей области записываться на вакцинацию. Тем, кто сомневается в безопасности прививок, следует обратить внимание на публикацию международного научного журнала Nature «Растущее число доказательств свидетельствует о безопасности и эффективности вакцины «Спутник». По словам Михаила Ведерникова, в материале приводятся данные исследований в России и ряде стран, где «Спутник» уже активно используется. В общей же сложности вакцина была одобрена уже в 67 странах.