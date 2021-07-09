Общество

Доброхоты из Петербурга провели мониторинг состояния жальника в Пушкиногорье

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на этой неделе начал работу один из наиболее интересно и планомерно действующих доброхотских отрядов — команда из петербургского Археологического клуба под руководством историка и археолога, кандидата педагогических наук, лауреата национальной премии «Хранители наследия» Всеволода Пежемского.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», участники «экспедиции» (так доброхоты из северной столицы сами называют свои визиты в Святогорье) уже начали выполнять ежегодную программу по мониторингу состояния археологических памятников. В частности, волонтёры уже побывали у жальничного могильника XII—XVII веков, расположенного неподалёку от деревни Буруны. Они провели фотофиксацию объекта, а также очистили территорию от лишней растительности, а камни — от наросшего на них мха.

Воспитанники Всеволода Пежемского работают на территории жальничного могильника. Фото с официальной страницы музея в социальной сети. Также вчера, 8 июля, волонтёры выполнили и ещё одно задание музея — совершили выезд в усадьбу «Воскресенское», где осмотрели руины на месте бывших построек и уточнили координаты памятника.

Попутно молодые люди убрали территорию фамильного кладбища последних владельцев Воскресенского — Крестиных, очистили плиты на могилах.

Кроме того, отряд начал работу и в рамках своего проекта «Видеошкола». Первое занятие состоялось на Савкиной горке, где волонтёры фотографировали окрестные виды в свете закатного солнца.

Напомним, что воспитанники Всеволода Пежемского каждое лето, начиная с 2001 года, приезжает в музей-заповедник «Михайловское».

Из сезона в сезон доброхоты из Санкт-Петербурга не только помогают музейщикам, «включаясь» в наиболее актуальные хозяйственные работы, но и выполняют ряд сложных заданий исследовательского плана. Среди них, например, такие, как определение GPS-координат памятников культурного наследия, сбор топонимических данных о водных объектах, исследование отдельных участков дна реки Сороть и других водоёмов. Силами именно этого отряда на официальном сайте «Михайловского» появился виртуальный музей «Каменные кресты и культовые камни Пушкиногорья», пополнилась «реальная» коллекция археологических находок, сделанных в здешних местах.

Планируется, что в этом году доброхоты из Археологического клуба пробудут в заповеднике чуть менее двух недель, до 17 июля.