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Общество

Иммунолог объяснил тяжелое течение COVID-19 у молодежи

09.07.2021 22:34|ПсковКомментариев: 0

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что коронавирусная инфекция молодеет. У молодежи все чаще болезнь протекает в тяжелой форме, поскольку сейчас распространен более заразный вариант COVID-19, сообщают «Известия».

Эксперт объяснил, что распространившимся сейчас индийским штаммом COVID-19 можно заразиться при меньшей вирусной нагрузке. По его мнению, если раньше вирус не мог поразить иммунную систему у большинства молодых людей, то сейчас он перешел в полноценное заболевание.

Николай Крючков добавил, что молодежь меньше следует таким мерам безопасности, как ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, молодые люди продолжают посещать массовые мероприятия и ведут более активный образ жизни, думая, что коронавирус не повлияет на них.

«Другой момент, который сейчас обсуждается среди исследователей, — это большая патогенность вируса на единичный контакт, то есть вирус при прочих равных условиях, не связанных с заразностью, напрямую вызывает более тяжелое течение заболевания. Пока окончательных выводов не сделано», — заявил иммунолог.

Медик напомнил, что в Москве уже идут клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков. Если результаты испытаний станут успешными, то дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут защитить себя от воздействия вируса, а также внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Роспотребнадзор раскрыл возраст самых уязвимых перед индийским штаммом людей. «Дельта»-вариант вируса «помолодел», поэтому в зоне риска оказались люди в возрасте от 14 до 29 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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