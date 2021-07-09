Общество

Пожилая островичанка не вернулась из леса

Жительница деревни Радухино Островского района ушла в лес и не вернулась. Сообщение о пропаже 67-летней Натальи Сакович Владимира опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

На женщине предположительно были фиолетовая толстовка, черные штаны и шляпа. Особых примет островичанки не сообщается.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.