Общество

Как не потеряться в лесу напомнили псковским грибникам

Сотрудники МЧС по Псковской области напомнили жителям региона, как не потеряться в лесу с наступлением грибного и ягодного сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В первую очередь, продумайте точный маршрут. Не стоит идти в лес в одиночку, сообщите родственникам и друзьям, куда вы направляетесь, напомнили в пресс-службе.

Учитывайте, что поход в лес – это достаточно сильная физическая нагрузка. Поэтому в лесу может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, они могут обостряться. Поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. Кроме того, возьмите с собой воду и немного продуктов, телефон, спички, нож и свисток. Наденьте яркую, удобную, непромокаемую одежду и обувь. Обратите внимание на погоду, при ее ухудшении не следует выходить в лес, предупреждают спасатели.

«Если вы все же заблудились, главное – не поддавайтесь панике. При наличии сотовой связи сообщите о случившемся родственникам или позвоните по телефону "112". Операторы подскажут вам, что делать, или направят к вам спасателей. Выполняйте их рекомендации», - подчеркнули в МЧС.

Чтобы выбраться из леса, припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки. Прислушивайтесь к шуму машин, лаю собак, ищите просеку, линии электропередачи и идите вдоль них, добавили спасатели.

Будьте предельно внимательны, пребывая в лесу. Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию, резюмировали в МЧС.