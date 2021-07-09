Общество

Молодежный волонтерский лагерь открылся в Самолве

Молодежный волонтерский лагерь открылся в деревне Самолва. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По словам главы региона, в проекте участвуют ребята со всей России: бойцы Российских студенческих отрядов и волонтеры культуры из Псковской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Оренбургской, Рязанской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.





«Искренне рад, что ребята решили провести свои каникулы в Самолва, помогая благоустроить это историческое место! Желаю яркого и незабываемого лета!», - обратился к участникам волонтерской смены псковский губернатор.