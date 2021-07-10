Общество

Россиянам рассказали, какие уловки используют продавцы при безналичной оплате

Об уловках российских покупателей предупредил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В некоторых случаях магазинам выгодно принимать оплату товаров бумажными купюрами, а не банковским картами, из-за чего некоторые торговые точки незаконно устанавливают дополнительную наценку за безналичный расчет, или же продавец может сказать покупателю, что терминал не работает, рассказывает Павел Шуст.

«Иногда это объясняется высокой стоимостью услуг эквайринга, но чаще причина в необходимости аккумулировать наличность — например, для расчетов с поставщиками или неофициальной выплаты зарплаты сотрудникам», — добавил эксперт, отметив, что инициатива принимать оплату именно наличными может исходить от руководства магазинов.

Иногда клиентам говорят, что терминал для безналичного расчета вышел из строя. Бороться с этим тяжело: заставить продавца покупатель не может, но при этом можно попросить попробовать провести операцию через «неработающий» терминал — порой это помогает решить «технические проблемы», прокомментировал Павел Шуст.

Еще один вариант — позвонить в банк, который установил терминал в магазине (его логотип должен быть на кассе или самом терминале). Кредитным организациям подобные клиенты невыгодны, поэтому они могут попытаться заставить магазин принимать безналичную оплату.

Если за оплату картой устанавливают дополнительные наценки, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, который контролирует, чтобы цена товара или услуги не зависела от способа оплаты. В то же время закон позволяет делать скидки (не наценки) в зависимости от способа оплаты, например, стимулируя покупателей использовать безналичные расчеты. Делать скидки за платеж наличными закон не запрещает, однако, это может привлечь внимание налоговиков. Именно по этой причине такие скидки встречаются достаточно нечасто, отметил Павел Шуст.