Общество

Александр Козловский предложил решение по благоустройству территории Гривского дома-интерната

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в рамках рабочей поездки в Островский район встретился с жителями Воронцовской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Александра Козловского.

Парламентария сопровождали глава района Дмитрий Быстров, помощник секретаря Генсовета «Единой России» Армен Мнацаканян и депутат областного Собрания Андрей Михайлов. Диалог состоялся в доме культуры села Воронцово.

Жители Воронцовской волости встретили Александра Козловского на площадке рядом с ДК. Она была благоустроена в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Удалось обустроить площадку с уличной сценой, освещением, скамейками и урнами. По словам главы Воронцовской волости Владимира Орлова, площадка уже успела стать центром притяжения для местных жителей, здесь свое свободное время проводят взрослые и дети.

Обращаясь к местному активу, Александр Козловский напомнил, что на XX Съезде «Единой России» глава государства Владимир Путин анонсировал основные положения народной программы партии, в нее в числе важных направлений вошла программа развития сельских территорий. Поэтому депутат Госдумы, посещая районы и общаясь с гражданами, особое внимание обращает на местную проблематику. Именно она войдут в региональную часть народной программы «Единой России».

«Объезжая районы, я вижу, как они меняются. Может быть, не так быстро, как хотелось, на развитие территорий идет – планомерно», – отметил Александр Козловский и в качестве эффективных инструментов развития назвал партийные проекты «Единой России» и ТОСы. Адресная помощь жителям региона оказывается и в рамках работы благотворительного фонда «Земляки», созданного по инициативе парламентария.

Андрей Михайлов и Армен Мнацаканян отметили, что немаловажную роль в решении вопросов на местах играет заинтересованность самих людей в позитивных переменах, а также взаимодействие в разрешении каждой конкретной ситуации.

«Проблемы во всех районах практически одинаковые. Но все упирается в организованности процессов по их решению. В Островском районе в этом плане все налажено», – отметил Армен Мнацаканян.

Жители Воронцовской волости на встрече обозначили вопросы газификации и водоснабжения – они сегодня являются наиболее насущными. Что касается газификации, то Александр Козловский напомнил об инициативе «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Соответствующий закон глава государства подписал в июне этого года. Сейчас начинается первый этап газификации, в рамках которого к газу будут подключены домовладений в тех населенных пунктах, на территории которых есть газопроводы. В Псковской области это порядка 56 тысяч домовладений.

По вопросу водоснабжения, как сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров, в 2022 году одним из партнеров программы приграничного сотрудничества может стать МУП «ЖКХ Островского района». Соответственно, определенные средства могут быть направлены на ремонт системы водоснабжения села Воронцово.

Еще одной темой повестки дня стало благоустройство территории Гривского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в котором сегодня проживают 25 человек. Александр Козловский предложил один из вариантов решения данного вопроса по примеру Туричинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он, будучи директором крупного великолукского предприятия, взял соцучреждение под шефство и оказывал поддержку. Эту работу в настоящее время продолжает нынешнее руководство завода. Депутат Госдумы предложил вместе с главой района Дмитрием Быстровым проработать вопрос по привлечению к оказанию помощи данному учреждению бизнесменами.