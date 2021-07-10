Общество

Первые 100 000 человек вакцинировались в Псковской области

Более 100 000 человек поставили прививки от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Первым компонентом вакцины привились 3 237 человек за последние сутки. Всего эту прививку сделали 100 629 человек.

Кроме того, второй компонент поставили еще 482 человека за прошедший день. Таким образом, на данный момент полностью прошли вакцинацию 66 407 жителей региона.

Так, псковские медики использовали 92,3% поступившей вакцины.