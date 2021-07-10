Общество

Псковский врач-пульмонолог выразила мнение о вакцинации в регионе

Псковский врач-пульмонолог Марина Керман выразила свое мнение о вакцинации в Псковской области и об отношении псковичей к вакцине в своем инстаграм-аккаунте.

Марина Керман вспомнила события годичной давности, когда многие жители региона оказались в изоляции и не могли встретиться со своими близкими из-за только что появившегося вируса.

«И вот, свершилось! У нас есть вакцина, доступная вакцина, которой привиться можно даже в торговых центрах. И что началось? "Чипирование", "Это заговор", "Я не хочу быть подопытным кроликом". Читая комментарии под постами в разных популярных группах города, начинаю дико злиться», - сказала врач-пульмонолог.

Марина Керман обратила внимание псковичей, что нельзя рассчитывать на легкое течение болезни, даже если окружающие легко переносили коронавирус.

«Выйдите в красную зону, попробуйте переводить в реанимацию своих же ровесников в день поступления, которые потом же тебе снятся. Попробуйте сказать дочери, что ее мамы больше нет. Попробуйте посмотреть в глаза человеку, у которого множество сопутствующих заболеваний, которые декомпенсируются и отягощают течение ковида. И ты пишешь в осмотре, что прогноз неблагоприятный… Попробуйте сделать хоть один обход в сизе, когда на улице +33. Хотя, это уже мелочи», - обратилась к жителям региона врач.

Она подчеркнула, что врачи ведут постоянную борьбу за жизнь каждого пациента.

«Я очень редко выкладываю посты в силу занятости, но простите, накипело», - поделилась с подписчиками Марина Керман.