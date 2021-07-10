Общество

Более 60 нарушений государственных и муниципальных контрактов вскрыли псковские прокуроры

Совещание о состоянии законности при исполнении государственных и муниципальных контрактов в части сроков их оплаты состоялось в Пскове по поручению прокурора региона Ивана Грибова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Председателем совещания стал первый заместитель прокурора Псковской области Виктор Тепляков. В мероприятии также приняли участие первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко, заместитель председателя комитета по финансам области Вера Киселева и главный врач Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов.

Всего в текущем году прокуроры региона вскрыли 61 нарушение закона при исполнении государственных и муниципальных контрактов. Для их устранения стражи порядка внесли 36 представлений, по результатам рассмотрения которых 19 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность и 6 должностных лиц получили предостережение о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, по инициативе прокуроров 20 должностных лиц испытали на себе административную ответственность.

За прошедшие полгода года по результатам принятых мер прокурорского реагирования по государственным контрактам перед предпринимателями удалось погасить задолженность в размере 94,8 миллионов рублей.

Прокуроры продолжат надзорные проверки в данном направлении вплоть до полного погашения долгов публичных заказчиков перед предпринимателями за поставленные ими товары и оказанные услуги, отметили в пресс-службе прокуратуры.