Общество

Более 2,4 миллиардов рублей выделит регионам Правительство на лекарства от коронавируса

Более 2,4 млрд рублей получат регионы России на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте исполнительного органа власти.

Таким образом, деньги из резервного фонда Правительства позволят обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, уточнили в Правительстве.

Такое решение озвучили 9 июля на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Глава кабмина отметил, что необходимо продолжать наращивать объемы тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь, сохранять резерв коек в больницах и оперативно реагировать на изменение ситуации.