Общество

На строительство новых школ Правительство выделит 43,5 миллиарда рублей

Федеральный центр продолжает помогать регионам в строительстве новых школ. В ближайшие годы на эти цели дополнительно выделят почти 43,5 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении этих денег подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте исполнительного органа власти.

«Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях, где будет все необходимое для освоения материала, занятий спортом, для роста и развития. И чтобы учиться им было комфортно и интересно», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 8 июля.

С помощью господдержки до конца 2024 года планируется построить не менее 1,3 тысяч новых школ. К этой работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес.

Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 миллиард рублей планируют направить в этом году, остальные – в два последующих года.

Напомним, ранее президент поручил Правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.