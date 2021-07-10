Общество

Архивисты рассказали, как у псковичей 80 лет назад забирали «русские паспорта»

80 лет назад, на 18-й день войны фашисты вошли в Псков и разместили здесь командование и хозяйственную инспекцию группы армий «Север». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Архивисты опубликовали требования немецкой полиции безопасности о явке и получении новых удостоверений личности.

Всем жителям Пскова старше 16 лет следовало явиться в Городское управление — паспортный отдел полиции и представить «русский паспорт», фото, иные удостоверяющие личность документы. Обращает на себя внимание и требование о предоставлении воинских документов и партбилетов. Всех, кто не соблюдал требования, ждал штраф.