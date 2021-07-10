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Общество

Великолучанка пожаловалась губернатору на невозможность выбрать вакцину для прививки

10.07.2021 22:00|ПсковКомментариев: 2

Великолучанка пожаловалась губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на невозможность выбрать вакцину для прививки от коронавируса. Соответствующее обращение размещено на сайте главы региона.

«Приняла для себя решение вакцинироваться вакциной "КовиВак". Обзвонила все поликлиники в городе Великие Луки, везде ответили, что ее нет в наличии и неизвестно, когда появится», - рассказала великолучанка. Женщина добавила, что на работе ей грозит отстранение в случае непрохождения вакцинации.

«Что делать в такой ситуации? Почему возможность выбора вакцины существует только на бумаге?», - возмутилась жительница Великих Лук.

Ответа от комитета по здравоохранению Псковской области пока не последовало.

Отметим, что именно вакцина «КовиВак» сегодня, 10 июля, за один день вакцинации почти закончилась во всех прививочных пунктах столицы «Здоровая Москва», передает «Коммерсантъ».

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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