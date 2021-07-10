Общество

За сутки в Псковской области 141 человек заразился коронавирусом

За сутки в Псковской области 141 человек заразился коронавирусом. За все время в регионе болезнь подтвердили у 41 271 пациента. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Растущая динамика выздоровевших радует, но даже при этом доля свободного коечного фонда составляет всего 10%. Эпидситуация остается напряженной», - написал глава региона.

За сутки в регионе выздоровели 208 человек. За все время — 34 240 пациентов. Общее количество скончавшихся составляет 497 человек, за сутки это число не увеличилось.

С начала пандемии в Псковской области провели 433 492 исследования на коронавирус, за сутки — 1405.

Статистика по муниципалитетам: