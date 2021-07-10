Общество

На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров

На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров. Об этом сообщается на странице прокуратуры Псковской области в соцсети «Фейсбук».

Фото: страница прокуратуры Псковской области в соцсети «Фейсбук»

«Не стало начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области старшего советника юстиции Артема Майорова. Он скончался на 42-м году жизни. Он посвятил службе в органах прокуратуры более 20 лет, из них более 10 лет занимал руководящие должности, в том числе прокурора Локнянского и Печорского районов», - написали коллеги умершего.

В прокуратуре отметили, что Артема Майорова отличали исключительное трудолюбие и справедливость, организованность и исполнительность, доброта и внимание к окружающим.

«Добрая память о нем, его прекрасных деловых и человеческих качествах навсегда останется в сердцах, знавших его по работе и в жизни. Выражаем соболезнования и разделяем с родными, близкими и друзьями тяжесть невосполнимой утраты», - добавили в ведомстве.