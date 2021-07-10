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Общество

Россиянам рассказали, как стать незаметными для мошенников

11.07.2021 10:35|ПсковКомментариев: 0

Из-за падения доверия граждан к входящим звонкам многие организации испытывают трудности в донесении действительно важной информации до своих клиентов. С другой стороны, гражданам все сложнее объективно оценивать незнакомых собеседников на предмет их порядочности. Как стать незаметными для телефонных и сетевых мошенников, рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм».

«В первую очередь нужно понимать, что преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами», — рассказал эксперт.

По его словам, телефонный номер стал своего рода идентификатором гражданина во всех сферах. Его запрашивают при подключении к публичной сети в ресторане, при регистрации на сайте, при оформлении скидочной карты и во многих других случаях.

Он также отметил, что последующая сохранность персональных данных хотя и регламентируется законом, но нередко нарушается: бизнес часто продает эту информацию третьим лицам после чего она начинает свободно ходить по интернету.

«Поэтому надо беречь сохранность своих персональных данных и внимательно следить, кому вы их предоставляете. По возможности, стоит сократить пользование публичным сетями, так как это один из главных источников утечек. При пользовании различными сервисами лучше предоставлять отдельный адрес электронной почты вместо своего номера», — пояснил Мясоедов.

Если пользование публичной сетью или иным сервисом неизбежно, стоит установить VPN-программу и работать через нее. Тогда злоумышленники и непорядочные рекламодатели не получат информацию об устройстве с которого ведется работа.

Также, по словам Мясоедова, надо не забывать о сложных паролях во избежание их компрометации и последующей утечки персональных данных в интернет. Приложения надо скачивать только официальные и из доверенных источников. «Если вам предлагают скачать программу от неизвестного разработчика, которая объединяет в себе сразу множество бонусов, например, скидок, стоит насторожиться и ознакомиться с приложением подробнее перед скачиванием», - подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что если мошенники уже заполучили номер, можно сократить количество и частоту звонков от преступников и в такой ситуации. Для этого нужно установить приложение по распознаванию входящих звонков и не отвечать на номера, помеченные как вредоносные. Говорить стоит коротко и при малейших подозрениях класть трубку.

«Также нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка. Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров», — заключил эксперт.

Теги: #мошенники #телефон #дистанционное мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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