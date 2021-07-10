Общество

Вакцина от коронавируса закончилась в трех райцентрах Псковской области

Вакцина от коронавируса закончилась в трех районных центрах Псковской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В Пушгорах, Новоржеве и Локне использовано 100% вакцины. В ближайшие два дня ожидаем новую поставку — сразу по получению направим в эти районы дополнительную партию», - написал глава региона.

За сутки в Псковской области первым компонентом вакцины привились 814 человек (всего — 101 443 человека). Полностью завершили вакцинацию за все время 66 584 человека, за сутки — 177.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова