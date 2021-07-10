Общество

Александр Братчиков пожелал работникам почтовой связи уверенности в завтрашнем дне

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравил работников и ветеранов почтовой связи с профессиональным праздником – Днем российской почты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Без предприятий связи невозможно представить повседневную жизнь миллионов людей, эффективное ведение бизнеса, успешное функционирование государственных служб и институтов. Сегодня в почтовой отрасли нашего города трудятся замечательные люди, преданные своей ответственной профессии, которые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых современных», - подчеркнул Александр Братчиков.

Глава городской администрации выразил «слова искреннего уважения и признания» всем работникам и ветеранам почтовой связи «за самоотверженный труд и добросовестное выполнение служебного долга».