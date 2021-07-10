Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в оперативно-стратегическом учении «Заслон – 2021»

В период с 12 по 30 июля впервые с момента своего создания Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2021». В учении примут участие военнослужащие, сотрудники СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Учение войск национальной гвардии Российской Федерации проводят в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре этого года.

К участию в учении привлекают воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом.

Учение проводят с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.