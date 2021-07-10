Общество

В псковском приюте «Лесопилка» заканчивается натуральный корм

Псковский приют для животных «Лесопилка» обратился к жителям города с просьбой о помощи по закупке корма. Об этом они сообщили в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! г. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы будем благодарны за любое количество куриных субпродуктов ( головы, шеи, спинки), за обрезь, суповые наборы», - написали в приюте.

Сотрудники организации также отметили, что натуральной еды в приюте осталось всего на два дня — на сегодня и завтра.

Обратиться в приют «Лесопилка» можно по адресу: улица Новгородская, 7. Телефон: 89113623125.