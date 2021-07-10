Общество

К рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей

Отложить к моменту рождения первого ребенка более миллиона рублей хотел бы каждый шестой россиянин, планирующий или ожидающий появления малыша. К такому выводу по итогу опроса пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 1000 россиян, планирующих или ожидающих рождения первенца.

Каждый третий опрошенный (34%) к моменту появления малыша хотел бы накопить до 300 тысяч рублей. О сумме от 300 до 500 тысяч рублей мечтают 16% будущих родителей, о 500—700 тысячах — 3%. Накопить от 700 тысяч до 1 млн рублей хотел бы каждый пятый (21%), более 1 млн — 17%.

Мужчины чаще женщин называли суммы свыше 700 тысяч рублей (45 и 28% соответственно).

Средний размер накоплений к рождению первенца, о котором мечтают россияне, составляет 700 тысяч рублей. Мужские запросы выше, чем женские: 800 и 600 тысяч рублей соответственно.