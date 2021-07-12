Общество

Поиски заблудившейся в лесу пожилой островички завершены

Ушедшую в лес 67-летнюю жительницу деревни Радухино Островского района Наталью Сакович нашли. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь», - говорится в сообщении. Напомним, пожилая женщина ушла в лес 9 июля.

«Хочется всех вас поблагодарить, отряд "Лиза Алерт". Спасибо, что все это время (9 июля всю ночь и 10 июля день) вы помогали и были рядом! Вы оказали огромную моральную поддержку нам и нашей семье. Ребята, вы молодцы! Спасибо!» - поблагодарили волонтеров родственники пожилой женщины.