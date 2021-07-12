Общество

Коронавирус начнут лечить по новой схеме

В 12-й версии Временных методических рекомендаций Минздрава появятся новые подходы к лечению коронавируса. Об этом сообщил главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

«Сейчас в связи с новым сценарием развития заболевания мы уже поняли, что нам нужно пойти на более раннее упреждение его неблагоприятного течения. Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше», - цитирует его газета «Известия».

По словам Владимира Чуланова, некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложат использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем привыкли делать в предыдущую волну.

«Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни», - добавил Владимир Чуланов.

Эксперт надеется, что 12-я версия рекомендаций выйдет уже в ближайшее время.