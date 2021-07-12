Общество

Бдительность себежан не дала иностранцам без документов пересечь границу

Попытку незаконного пересечения государственной границы двумя гражданами одной из стран Персидского залива пресекли в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

От бдительных жителей Себежского района пограничникам поступила информация о том, что в одном из населенных пунктов двое неизвестных мужчин следуют в сторону государственной границы.

В кратчайшие сроки подозрительных людей задержали в районе населенного пункта Усово. Как выяснилось, молодые люди не имели при себе документов, удостоверяющих личность, а также плохо владели русским языком. Установлено, что нарушители прибыли в приграничный район Псковской области на такси и направлялись в сторону сопредельного государства для убытия в страны Евросоюза.

Иностранцев задержали на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения и принятия соответствующего правового решения.

Пограничное управление отмечает, что активное участие в розыске и задержании нарушителей границы оказывают бдительные и ответственные местные жители, которые своевременно информируют о нахождении в пограничных районах подозрительных лиц.

«Руководство пограничного управления выражает благодарность неравнодушным жителям приграничных районов за инициативу и активное участие в защите и охране рубежей нашей страны», - подчеркнули в ведомстве.

Информировать пограничников о противоправной деятельности на границе можно по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: