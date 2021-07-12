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Общество

В Пскове завершилось учение с полком военно-транспортной авиации

12.07.2021 11:51|ПсковКомментариев: 0

В Пскове завершилось летно-тактическое учение с военно-транспортным авиационным полком. Как сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на группу информационного обеспечения Воздушно-космических сил, в ходе учения экипажи самолетов Ил-76 выполнили практическое десантирование личного состава ВДВ. Десантирование личного состава проводилось в боевых порядках самолетов Ил-76 с высоты 600м, при скорости 300 км/ч на временном интервале полторы минуты. Всего на учение было привлечено более 10 экипажей самолетов Ил-76, среди которых практику получили командиры кораблей из числа молодых офицеров.

Всего было десантировано 1200 военнослужащих ВДВ.

 

Мероприятие проводилось в целях совершенствования практических навыков экипажей и повышения уровня натренированности летного состава при выполнении практического десантирования подразделений ВДВ.

По завершению мероприятия все экипажи вернулись в пункт постоянного базирования для подведения итогов по завершению учений.

Теги: #учения #вооруженные силы #авиация
Источник: Псковская Лента Новостей
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