Общество

Кураторы учебных групп в техникумах будут получать надбавку в 5 тысяч рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления правительства, согласно которому кураторы учебных групп в школах и техникумах будут получать надбавку в 5 тысяч рублей, которая сейчас выплачивается учителям за классное руководство.

«С нового учебного года по решению главы государства такую ежемесячную надбавку к зарплате будут получать и кураторы учебных групп в школах и техникумах. Соответствующее постановление подписано», - цитирует его «Интерфакс».

Кураторы передают знания в важной для государственного развития сфере среднего образования, но также занимаются и воспитательной работой. «Важно поддержать таких людей», заключил премьер.

Выплату классным руководителям ввели с сентября 2020 года по инициативе президента России, она составляет 5 тысяч рублей в месяц.