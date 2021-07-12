Общество

Псковская область получит 2,5 млн рублей на развитие сельских территорий

Псковская область получит 2 млн 551,6 тыс. рублей на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России.

По поручению президента регионам дополнительно направят 6 млрд рублей на программу «Сельская ипотека» и проекты по комплексному развитию сельских территорий.

Из этой суммы 2 млрд рублей пойдут на поддержку сельской ипотеки. С помощью программы «Сельская ипотека» граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Первоначальный взнос – 10%. Максимальный срок – 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Более 2,7 млрд рублей направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 млрд – на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны.