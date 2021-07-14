Общество

Почти 7 млн рублей получит Псковская область на лесопожарную технику

Псковская область получит 6 млн 763,1 тыс. рублей на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России.

На дооснащение пожарных служб современной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров 52 регионам дополнительно направили более 417,8 млн рублей.

Напомним, в России появится новая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства – административное обследование лесов. Выполнять эту работу будут должностные лица федеральных и региональных органов управления в сфере лесного хозяйства.