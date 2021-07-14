Общество

Псковичи смогут увидеть в небе Международную космическую станцию

Международная космическая станция будет видна вечером с территории большей части России и в странах ближнего зарубежья. В том числе, ее смогут наблюдать и жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил астроном-любитель Петр Митрофанов.

Фото здесь и далее: группа «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте»

Метеоры и МКС 24 мая 2014 года

По словам Петра Митрофанова, это нередкое явление. Каждый вечер в течение более двух недель можно будет пронаблюдать даже несколько пролетов.

«Будет как яркая звездочка, которая движется в течение нескольких минут с запада, пролетает над южной точкой и на восток. Это явление будет видно примерно на высоте градусов под 30, это будет максимальная высота горизонта», - пояснил астроном-любитель.

Он также добавил, что этой ночью (с понедельника на вторник) два пролета МСК ожидаются в 0.46-0.51 и 2.22-2.27. Завтра (в ночь со вторника на среду) в 23.59-0.04, 1.34-1.40, 3.12-3.16.