Общество

В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы в случае, если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, таких граждан нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты, считают в службе.

В письме также сказано, что данная мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. В статье 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты.

Кроме того, в письме отмечается, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. «Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — сказано в пояснениях Роструда. Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, речь идет в том числе и о тех, которые работают удаленно и не имеют противопоказаний к прививке.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, уточняется в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и так далее. До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа — вторым.

Авторы документа полагают, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа.