Общество

В Псковской области проведут проверку по нарушениям трудоустройства

Проверку по нарушениям трудоустройства проведут в Псковской области. Об этом сообщает портал «Луки.ру». Так, 14 июля сотрудники прокуратуры и трудовой инспекции выявили нарушения трудоустройства в сети цветочных магазинов в Великих Луках.

Фото: Луки.ру

Руководитель государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев рассказал, что на территории региона еще сохранились работодатели, которые либо не оформляют по закону трудовые отношения со своими работниками, либо вводят своих сотрудников в заблуждение по поводу оформления.



«Такие действия зачастую приводят к неблагоприятным последствиям. Неоформленный сотрудник не может получить больничный лист, не обладает правом на отпуск, не обладает всеми теми трудовыми правами, которыми он обладает, будучи официально трудоустроенным», — пояснил Геннадий Иойлев.



Также он рассказал отметил, что еще на протяжении нескольких месяцев трудовая инспекция совместно с прокуратурой будут отрабатывать в данном направлении все муниципалитеты Псковской области.



«Это поможет защитить права работающих граждан и реализовать все социальные гарантии, которые им дает трудовое законодательство», — подчеркнул руководитель государственной инспекции труда в Псковской области.



В ходе такого совместного рейда были проверены несколько торговых точек в Великих Луках. В двух цветочных магазинах выявили нетрудоустроенных сотрудников. Сотрудники прокуратуры и трудовой инспекции взяли пояснения с сотрудников магазинов. Собственник бизнеса приезжать на торговые точки отказался, сославшись на то, что отсутствует в городе. По данным фактам будет осуществлена проверка и вынесено постановление.