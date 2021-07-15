Общество

Потерявшийся в мае пскович вернулся домой с заработков

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение Андрея Шаранкова, который считался пропавшим с 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскиваемый вернулся домой. По имеющимся данным, мужчина находился на заработках на территории области. С ним все в порядке, рассказали в пресс-службе УМВД.

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Полиция выражает благодарность гражданам и представителям средств массовой информации, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске Андрея Шаранкова.