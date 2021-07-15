В Псковской области более 130 человек заразились коронавирусом за сутки

133 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 41 793. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Число выздоровевших увеличилось на 88 человек, до 34 414. Умерли 514 пациентов.
Всего за время пандемии специалисты провели 438 691 исследований, из которых 1588 - за минувшие 24 часа.
Статистика по COVID-19 в районах Псковской области:
Псков – 15113
Великие Луки – 6793
Бежаницкий район - 417
Великолукский район – 932
Гдовский район – 671
Дедовичский район – 905
Дновский район - 340
Красногородский район – 268
Куньинский район – 373
Локнянский район - 290
Невельский район – 1573
Новоржевский район – 524
Новосокольнический район – 1082
Опочецкий район – 997
Островский район – 1999
Палкинский район – 448
Печорский район – 758
Плюсский район – 704
Порховский район – 1289
Псковский район – 3440
Пустошкинский район – 411
Пушкиногорский район - 474
Пыталовский район – 525
Себежский район – 677
Стругокрасненский район – 472
Усвятский район – 272
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.