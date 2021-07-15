Общество

В Псковской области более 130 человек заразились коронавирусом за сутки

133 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 41 793. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Число выздоровевших увеличилось на 88 человек, до 34 414. Умерли 514 пациентов.

Всего за время пандемии специалисты провели 438 691 исследований, из которых 1588 - за минувшие 24 часа.

Статистика по COVID-19 в районах Псковской области:

Псков – 15113

Великие Луки – 6793

Бежаницкий район - 417

Великолукский район – 932

Гдовский район – 671

Дедовичский район – 905

Дновский район - 340

Красногородский район – 268

Куньинский район – 373

Локнянский район - 290

Невельский район – 1573

Новоржевский район – 524

Новосокольнический район – 1082

Опочецкий район – 997

Островский район – 1999

Палкинский район – 448

Печорский район – 758

Плюсский район – 704

Порховский район – 1289

Псковский район – 3440

Пустошкинский район – 411

Пушкиногорский район - 474

Пыталовский район – 525

Себежский район – 677

Стругокрасненский район – 472

Усвятский район – 272

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.