Иван Шагин станет директором псковской школы №47

Иван Шагин получит должность директора средней школы №47 города Пскова. Такое решение приняли депутаты на сессии городской Думы 15 июля в ходе тайного голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: региональный образовательный портал pskovedu.ru
Решение о согласовании кандидатуры Ивана Шагина поддержали 23 депутата, только один выступил против.
Напомним, Иван Шагин - кандидат исторических наук, выпускник псковского университета. Он исполнял обязанности директора школы в течение полугода. Прежний руководитель учебного заведения - Андрей Мануйлов - скончался.