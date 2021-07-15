Общество

Почти 3500 цветов из Кении и Израиля уничтожат в Псковской области

Сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора выявили в срезанных цветах живых насекомых, похожих на западного цветочного (калифорнийского) трипса. Эти насекомые считаются карантинным объектом на территории России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Под контроль попали гипсофилы и розы, выращенные в Кении и Израиле. Партии цветов (всего 3 480 штук) следовали автомобильным транспортом из Литвы в адрес московского предприятия оптовой торговли цветами и растениями.

Результаты лабораторных исследований насекомых, проведенные специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ», подтвердили наличие в подкарантинной продукции живых имаго этого насекомого.

Выпуск продукции на территорию Российской Федерации остановили. Зараженные цветы подлежат уничтожению.