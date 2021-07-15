Борис Елкин прокомментировал свое назначение на пост замглавы администрации Пскова

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал свое назначение на должность первого заместителя главы администрации Пскова. Об этом с пресс-подхода на сессии гордумы, которая проходит 15 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Борис Елкин уточнил, что будет курировать социальную сферу, в том числе образование.
Отвечая на вопрос, не останутся ли дороги в регионе без присмотра, председатель комитета выразил надежду, что этого не случится. Также он пока не готов ответить, кто возглавит областной дорожный комитет и когда вступит в новую должность. «Какое-то время будет переход», - сказал он.
«Должен сказать большое спасибо Елене Александровне (Полонской, главе Пскова — ред.) и всей Псковской городской Думе за оказанное доверие. Это дорогого, действительно, стоит. Теперь главное его оправдать», - добавил Борис Елкин.