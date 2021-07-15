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Борис Елкин прокомментировал свое назначение на пост замглавы администрации Пскова

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал свое назначение на должность первого заместителя главы администрации Пскова. Об этом с пресс-подхода на сессии гордумы, которая проходит 15 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сначала надо будет познакомиться с коллективом, потом уже предпринимать какие-то действия, - отметил он. - В любом случае, работы много, задач много. Сложно пока спрогнозировать. Будем их решать вопросы и работать в направлении, которое задано руководителем администрации».

Борис Елкин уточнил, что будет курировать социальную сферу, в том числе образование.

Отвечая на вопрос, не останутся ли дороги в регионе без присмотра, председатель комитета выразил надежду, что этого не случится. Также он пока не готов ответить, кто возглавит областной дорожный комитет и когда вступит в новую должность. «Какое-то время будет переход», - сказал он.

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«Должен сказать большое спасибо Елене Александровне (Полонской, главе Пскова — ред.) и всей Псковской городской Думе за оказанное доверие. Это дорогого, действительно, стоит. Теперь главное его оправдать», - добавил Борис Елкин.