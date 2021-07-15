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Общество

Дети из школ Псковского района получили навык пилотирования в «Кванториуме»

15.07.2021 15:15|ПсковКомментариев: 0

76 детей из школ Псковского района прошли обучение в детском технопарке «Кванториум» этим летом. Педагоги технопарка проводили очные занятия в Остенской, Моглинской, Стремуткинской, Родинской школах, а также в Тямшанской гимназии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Кванториуме».

Замдиректора «Кванториума» Сергей Тращенков для учащихся Остенской школы провел курс «Введение в язык Python для программирования геоинформационных систем. Уровень 0».

«В рамках программы ребята учились программировать. Для большинства это был абсолютно новый опыт. Они изучили основы синтаксиса языка Python, научились создавать графический интерфейс программ», - рассказал Сергей Тращенков.

На занятиях наставника «Аэроквантума» Сергея Воробьева шестиклассники Моглинской школы изучали «Проектную деятельность и аэротехнологии». Они узнали, как работают и летают квадрокоптеры, тренировали навык пилотирования, работали над итоговыми проектами, применяя аэротехнологии.

В Стремуткинской школе наставник «Промробоквантума» Игорь Лубягин проводил занятия по основам электроники и программирования.

«Мы учились программировать плату Arduino и работать с микрокомпьютером Raspberry pi», - сказал Игорь Лубягин.

А на занятиях наставника «Геоквантума» Анастасии Алмазовой обучающиеся Тямшанской гимназии учились пользоваться инструментами «Дизайн-мышления», пилотировать, изучали гис-приложения.

Теги: #псковский район #дети #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
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