Общество

В народную программу ЕР может войти предложение о единой стратегии развития образования

В народную программу «Единой России» может войти предложение о единой долгосрочной стратегии развития образования. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Она будет учитывать приоритеты детей, родителей, педагогов. Помимо этого, будет включена инициатива об учете потребностей предприятий регионов при формировании контрольных квот приема в вузы.

«Мы просили создать прозрачный реестр распределения целевых мест, но, к сожалению, его пока нет. Любая доля госучастия должна быть отражена. Чтобы дети не думали, что кто-то по одинаковой квоте идет работать учителем в сельскую школу, а кто-то в Газпром. Также нужно пересмотреть подход к программе "Земский учитель" в части требований к расстоянию для переезда и ввести единую систему оплаты труда педагогов», - заявила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия») на онлайн-конференции Общероссийского народного фронта по формированию национальной системы всестороннего развития детей.

Ее предложения поддержала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, которая входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму.