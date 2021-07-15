Игорь Борисов: Регистрация однополых браков противоречит Конституции РФ

Член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 июля сообщил, что предписание Европейского суда по правам человека найти форму для юридического оформления однополых отношений в России противоречит Конституции РФ.
На прошлогоднем общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны граждане России «сказали, что не отказываются от своих обязательств, но не потерпят никаких иных трактовок, если они будут противоречить Конституции РФ», добавил член ЦИК.