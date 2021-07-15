Общество

Игорь Борисов: Регистрация однополых браков противоречит Конституции РФ

Член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 июля сообщил, что предписание Европейского суда по правам человека найти форму для юридического оформления однополых отношений в России противоречит Конституции РФ.

«Решение Европейского суда по правам человека, которое состоялось на текущей неделе, обязать Российскую Федерацию зарегистрировать однополые браки... Да, это противоречит нашей Конституции, нашим подходам, нашим нравам. Это вообще противоречит нашей реальной действительности. Мы уже получили четкий сигнал от нашего руководителя, что это решение исполнятся не будет в виду требования российской Конституции, которая поддержана народом Российской Федерации», - прокомментировал Игорь Борисов.

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На прошлогоднем общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны граждане России «сказали, что не отказываются от своих обязательств, но не потерпят никаких иных трактовок, если они будут противоречить Конституции РФ», добавил член ЦИК.