Общество

В Москве расшифровали солдатские медальоны, найденные в Локнянском районе

Специалисты из Москвы расшифровали солдатские медальоны, найденные в Локнянском районе. Об этом сообщает районная газета «Восход».

Фото здесь и далее: районная газета «Восход»

В апреле местный краевед Сергей Забывалов передал поисковому отряду «Томич» из города Томск на расшифровку два солдатских смертных медальона, которые раньше хранились в школьном музее Михайловской средней школы Локнянского района. После закрытия школы архив музея с медальонами передали Сергею Забывалову. Надписи почти не читались. Медальоны были найдены около деревни Перелучье Михайловской волости.

Поисковики отправили медальоны в Москву для восстановления записей. Судьбы кадровых военнослужащих, пропавших без вести в начале войны, сержанта Игната Никоненко 1918 года рождения, уроженца хутора Медвежье города Люботин Харьковской области, и красноармейца Алексея Кашкина 1922 года рождения, уроженца Духовщинского района Смоленской области, установили специалисты лаборатории «Солдатский медальон» Московского городского поискового центра.

«В очередной раз эксперты лаборатории подтвердили – незаполненных медальонов нет, есть непрочитанные», - отметили поисковики.